وصول منتخب الفراعنة مطار مدينة طنجة المغربية استعدادا لمواجهة السنغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:23 صباحاً - وصلت منذ قليل بعثة منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى مطار مدينة طنجة المغربية قادمة من أكادير، استعداداً لمواجهة منتخب السنغال في السابعة مساء الأربعاء -بتوقيت القاهرة- ضمن مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وقد حرص العاملون بفندق إقامة منتخب الفراعنة بأكادير على تنظيم ممر شرفي للمنتخب قبل التوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة منتخب السنغال في السابعة مساء الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

6 لاعبين مهددون بالإيقاف

وتسود حالة من الحذر الشديد داخل معسكر "الفراعنة"، فى ظل امتلاك السداسى حمدي فتحي، وأحمد فتوح، ومروان عطية، ورامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ومحمد الشناوى إنذارا ليصبحوا مهددين بالإيقاف، حال إذا ما حصل أي منهم على إنذار ثانٍ فى لقاء السنغال.

وكان السداسى سالف الذكر تلقى البطاقة الصفراء الأولى خلال مواجهتى بنين في دور الـ16 وكوت ديفوار فى ربع النهائى، مما يضعهم في موقف صعب يستوجب اللعب بحذر شديد لتجنب الالتحامات العنيفة أو الاعتراض على قرارات التحكيم.

موعد مباراة الفراعنة والسنغال

ضرب المنتخب الوطني موعداً نارياً مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي الفراعنة مع أسواد التيرانجا فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، في لقاء مثير لحسم تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث تقام المباراة على ملعب بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.