توغل إسرائيلي في جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. توغل إسرائيلي في جنوب سورياتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال توغلها في القرية. وأضافت أن قوة للاحتلال مكونة من ثلاث سيارات توغلت في القرية، وأقامت حاجزا مؤقتا. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

