الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين من أزمة جوع عالمية متفاقمة في عام 2026، مؤكدة أن أكثر من 318 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة جوع عالمية

وقالت ماكين، إن برنامج الأغذية العالمي لا يمكنه إنهاء الجوع بمفرده، مشيرة إلى أن أزمات اليوم تتطلب إجراءات سريعة واستراتيجية وحاسمة.

ودعت قادة العالم إلى التحرك العاجل لإنهاء المجاعات التي صنعها الإنسان، وتعزيز التمويل الإنساني، ومعالجة النزاعات التي تقف في صميم تفاقم الجوع حول العالم.

ووفقا للتوقعات العالمية لعام 2026 الصادر عن البرنامج، يواجه 318 مليون شخص حول العالم مستويات الأزمة أو أسوأ جراء الجوع.

وتطلق أنظمة الإنذار المبكر لدى البرنامج تحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة النزاعات العنيفة والظواهر المناخية القاسية والانكماشات الاقتصادية الحادة، فيما يعيش مئات الآلاف بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.