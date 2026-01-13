3 فيتامينات ومكملات غذائية احذري تناولها صباحاً

لتفادي أي آثار جانبية محتملة، إليك 3 فيتامينات ومكملات غذائية لا يُنصح بتناولها في الصباح، وفقًا لأخصائية التغذية شيريل موساتو من عيادة Cotton O'Neil.

- فيتامينات الحديد.. لا تتناوليها على معدة فارغة

الحديد عنصر أساسي لصحة الجسم، خصوصًا للوقاية من فقر الدم. لكن تناوله صباحًا على معدة فارغة أو مع مكملات متعددة قد يسبب مشاكل هضمية مزعجة مثل الغثيان والقيء.

كما أن القهوة الصباحية تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد بسبب حمض الكلوروجينيك الموجود فيها، مما يقلل من فعالية المكمل.

يُفضَّل الانتظار ساعة إلى ساعتين بعد شرب القهوة قبل تناول الحديد. كما يجب الالتزام بالجرعة اليومية الموصى بها (18 ملغ) وتناول وجبة مسبقة لتجنب الإمساك وتحسين الامتصاص.

- المغنيسيوم.. مكمل مسائي

يعرف المغنيسيوم، وتحديدا "غليسينات المغنيسيوم"، بقدرته الفائقة على دعم جودة النوم.

وتشير دراسات American Journal of Lifestyle Medicine إلى أنه يساعد في تنظيم حمض غاما-أمينوبوتيريك (GABA)، المركب الذي يهدئ الجهاز العصبي ويرخي العضلات والعقل.

وبفضل تأثيره المهدئ المباشر، لا يُنصح بتناوله صباحًا إذا كنت ترغب في يوم نشط. للحصول على أفضل استفادة، يُفضل تأجيل تناول المغنيسيوم إلى المساء بعد العشاء لدعم نوم هادئ ومريح.

- فيتامين A والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون

يُعد فيتامين A من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وهو ضروري للحفاظ على صحة البصر. تكمن المشكلة في تناوله صباحًا، خصوصًا على معدة فارغة، حيث يؤدي نقص الدهون في الوجبة إلى تقليل امتصاصه وفقدان فوائده الصحية.

وينطبق هذا التحذير أيضًا على فيتامينات D وE وK. لتجنب هدر الجرعة، يُنصح بعدم تناولها في الصباح إلا إذا كان الإفطار غنيًا بالدهون الصحية مثل البيض أو الأفوكادو، لضمان امتصاص الجسم الكامل لهذه الفيتامينات.