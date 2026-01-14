بعد مرور 30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الفراعنة والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 10:27 مساءً - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الفراعنة والسنغال المقامة حاليا على ملعب إبن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 بالتعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة قوية وسريعة وخاصة من جانب منتخب السنغال الذى لجأ للضغط العالى على لاعبى منتخب الفراعنة بغية تسجيل هدف مبكر، وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 6.

يخوض منتخب الفراعنة المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة مرمى منتخب الفراعنة

- محمد الشناوى

خط دفاع منتخب الفراعنة

محمد هانى - حسام عبد المجيد - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

خط وسط منتخب الفراعنة

حمدى فتحى - مروان عطية - إمام عاشور .

خط هجوم منتخب الفراعنة

محمد صلاح وعمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) - أحمد عيد (24) – محمد إسماعيل (28) - خالد صبحي (2)– محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (17) – محمود صابر (27) – محمود حسن تريزيجيه مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – أحمد سيد "زيزو" (25) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد ( (11.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

مشوار منتخب الفراعنة

تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا سلبيا، قبل أن يتخطى الفراعنة منتخب بنين بنتيجة 3-1 فى ثمن النهائى، وكوت ديفوار 3-2 فى ربع النهائى.

مشوار السنغال

بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الحالية برصيد 7 نقاط من فوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تخطي السودان (3 – 1) في ثمن النهائي ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.

تاريخ الفراعنة في أمم أفريقيا

ويستند منتخب الفراعنة إلى تاريخ طويل من الإنجازات، إذ يعد منتخب الفراعنة الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا برصيد 26 مشاركة، والأكثر خوضًا للمباريات برصيد 117 مباراة، والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 175 هدفًا. كما يتصدر قائمة أكثر المنتخبات استضافة للبطولة بـ5 مرات، وأكثر من حقق اللقب على أرضه بـ3 مرات.بهذه الأرقام، يؤكد منتخب مصر أنه يظل قوة كبرى في الكرة الأفريقية، وقادرًا على مواصلة الرد داخل الملعب، مهما اختلفت التحديات.