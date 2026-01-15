نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع KGHM البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس وتوطين تكنولوجيا التعدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 12:00 صباحاً - التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ​على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة “كيه جي إتش إم” البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.

​شهد اللقاء استعراضاً لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلاً عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.

​وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

​من جانبها، أعربت كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حالياً في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول يبحث مع KGHM البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس وتوطين تكنولوجيا التعدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.