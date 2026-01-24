الرئيس السيسي يقترح معايشة قصيرة لأبناء الشهداء في أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - اقترح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراء معايشة قصيرة لأبناء الشهداء خاصة الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية عقب الثانوية العامة، ومنهم علي نجل الشهيد رامي هلال.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74: "الداخلية دول ولاد مصر وشباب وشابات من كل بيت في مصر.. أسرة الشهيد رامي هلال أسرة مصرية.. والدة علي وأخواته دول مصريين.. مهم جدا نحافظ على الصلة اللى بين مؤسسات الدولة وشعبها.. هاتوا شباب الجامعات يجوا يعيشوا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "علي عاوز ضابط شرطة.. أهلا وسهلا.. لما نسمع كده.. نبدأ نعمل تقديرا لأسرته ووالده الشهيد رامي.. تعالي يا علي وغيره.. يقعد 10 – 15 يوم تشوف بابا كان بيعمل ايه؟.. لو البنات ولاد الشهيد نفس الكلام.. وده مش عبء على الأكاديمية.. والأكاديمية المستويات جواها.. هي الهدف منها تعمل عمل طيب وتضخ دماء طيبة في دماء وشرايين الدولة.. فرصة لابننا علي واللى زيه.. لو عندهم رغبة.. نديهم فرصة في الإجازة يعيشوا في الأكاديمية يشوفوا الدنيا ويشوفوا بابا كان بيعمل ايه ويشتغل ايه.. وكان بيتعب إزاي علشان البلد تعيش".