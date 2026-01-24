الرئيس السيسي: «التجهيزات الأمنية القوية علشان بلدنا فقط.. والله والله مش لحمايتي»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببطولة وتضحيات شهداء الوطن من أجل الحفاظ على بلدهم وحمايتها، قائلا: "كل شهيد سقط لو كنا مصدقين.. إن فيه نهاية وهنقابل ربنا كلنا.. عزاؤنا في الشهيد رامي هلال واللى زيه.. دي أسرة بتتألم وإحنا والله بنتألم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74: "اوعوا تفتكروا إن الشهيد راح كده يعني.. مراحشي كده.. مش فطيس.. مش حادثة في الطريق.. قدم علشان بلده تعيش.. واللى استشهدوا لهم عند ربنا فضل كبير.. أحياء عند ربهم يرزقون.. التجهيزات الأمنية القوية علشان بلدنا فقط.. من غير ما أجيب كلام.. دول لحماية بلدنا وشعبها وبمقدراته.. مش حماية لحد.. مش لحمايتي والله.. والله والله مش لحمايتي".