صورة تذكارية للرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، والمقام فى أكاديمية الشرطة.

وتشهد الاحتفالية استعراض جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب فقرات فنية تبرز تضحيات رجال الشرطة اليومية في شوارع مصر.

وحضر الاحتفالية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من رموز الوطنية والشخصيات العامة، في مشهد يعكس تقدير الدولة الكامل لتضحيات هؤلاء الأبطال واعترافها بالدور العظيم الذي لعبوه في حماية الوطن واستقرار المجتمع، لتظل ذكراهم ونضالهم نبراسًا لأجيال الأمن المستقبلي.

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، تلك المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.