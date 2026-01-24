أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا في جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2762) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (57) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (233) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.