وزير الداخلية: نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات الإخوان الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية ارتكزت على رصد واستباق المخاطر والجريمة بمختلف أنواعها.

وأضاف خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 74 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الوطن خاصة أن هذه الجماعة الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، تلك المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.