وزير الصناعة والنقل يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:23 مساءً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

وأكد الوزير على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي تمتد لتاريخٍ طويلٍ من التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً حرص مصر على تعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما مجالي الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن وزارة النقل لها تعاون كبير مع الشركات الأمريكية في مجال النقل حيث تم التعاون في مجال جرارات السكة الحديدية مع كل من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية (وابتك حالياً) وشركة بروجرس ريل الأمريكية بما ساهم في تدعيم قوة الجر للسكة الجديد وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما أن هناك تعاوناً مع شركة هني ويل الأمريكية التي تتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتعاون مع المكتب الاستشاري هيل إنترناشونال الأمريكي في مجال الأعمال الاستشارية لمشروع خطي المونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الأمريكية في السوق المصرية ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم التعاون في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.