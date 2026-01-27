منتخب مصر يقترب من مواجهة بنما وديًا قبل مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:30 مساءً - اقترب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، من خوض مباراة ودية أمام منتخب بنما، والمقرر إقامتها يوم 10 يونيو المقبل، ضمن ختام استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك في إطار معسكر المنتخب المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى اتحاد الكرة لتوفير احتكاك قوي ومتنوع قبل انطلاق المونديال.



ودية مرتقبة أمام البرازيل

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى اتفاقه على خوض مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب في معسكر أمريكا، مع تكثيف الجهود لتأمين مباراة ودية ثانية، ويُعد منتخب بنما الأقرب لخوض هذه المواجهة.



معسكر مغلق في مارس

وعلى صعيد متصل، يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا يوم 22 مارس المقبل، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، والمقرر إقامتهما يومي 26 و30 مارس بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن خطة الإعداد لكأس العالم.



اتحاد الكرة يعلن برنامج الوديات

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس، في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على إعداد المنتخب بشكل قوي وجاد قبل مونديال 2026.

ويواجه الفراعنة منتخب السعودية في الودية الأولى يوم 26 مارس، على أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، وتقام المباراتان في دولة قطر، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأكد الاتحاد أن هذه المباريات تأتي ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، بما يلبي طموحات الجماهير المصرية ويضمن الظهور بالمستوى اللائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.