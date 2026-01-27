نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 إلى 48.5 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 02:52 مساءً - محمد أحمد _ سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48 مليار و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليار 507 ملايين دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17%.

جاء ذلك، في سياق التقرير التي تلقاه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية من المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستعراض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025.

الواردات المصرية ترتفع إلى 83.14 مليار دولار بزيادة 5%

وكشف التقرير، عن تسجيل الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار، مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% حيث بلغ 34 مليار و447 مليون دولار، مقارنة بـ 37 مليار و869 مليون دولار خلال العام السابق 2024.

وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا ، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

الإمارات وتركيا والسعودية من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة.

قطاع مواد البناء استحوذ على قيمة 14.88 مليار دولار من هيكل الصادرات غير البترولية خلال 2025

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و 803 مليون دولار.

وأظهر التقرير ان صادرات مصر من الذهب حققت خلال عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار

كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليار و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و 692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولار .

