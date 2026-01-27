وزير الصحة يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى الـ77 لعيد الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:30 مساءً -

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية الهند بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد الجمهورية، بحضور السفير الهندي سوريش كيه ريدي وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار والدبلوماسيين.

وخلال كلمته، نقل الدكتور خالد عبدالغفار تهنئة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى حكومة وشعب الهند، مؤكداً أن عيد الجمهورية يمثل محطة تاريخية فارقة تجسد قيم السيادة والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية، وهي قيم تتقاطع مع التجربة المصرية وتطلعات دول الجنوب.

وأبرز عمق العلاقات المصرية الهندية الراسخة في إرث حضاري مشترك وشراكة استراتيجية معاصرة قائمة على الاحترام المتبادل والاستقلالية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعكس التقارب المتزايد بين دولتين مؤثرتين في الجنوب العالمي.

وأوضح أن العلاقات الثنائية شهدت في السنوات الأخيرة زخماً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، مع التركيز على تعزيز التعاون العملي في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج الأمصال واللقاحات، وتشجيع الاستثمارات الهندية في مصر بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على تقدير مصر للدور الإقليمي والدولي المتنامي للهند، معبراً عن تطلع القاهرة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بما يعزز التعاون جنوب–جنوب ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.