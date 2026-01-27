وزير الخارجية ونظيره الأردنى يؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 02:16 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، مباحثات مثمرة فى عمّان مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى.

تأكيد العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه الرسمي على منصة أكس - إن الوزيرين أكدا خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي.

التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية

وشددا على أهمية التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.