قرار تطورات من «الأعلى للإعلام» بشأن البرامج الرياضية في شهر رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 06:30 مساءً - وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بالسماح لإدارات القنوات الفضائية بتحديد مواعيد إذاعة البرامج الرياضية خلال شهر رمضان المبارك على مدار اليوم، وفقًا للخريطة البرامجية الخاصة بكل قناة، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم (28) لسنة 2024، بشأن مواعيد انتهاء البث المباشر للبرامج الرياضية عند منتصف الليل.

وعرضت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مبررات لتوصيتها ما جرى من تعديل للخرائط البرامجية للقنوات الفضائية بما يتناسب مع الشهر الكريم، فضلًا عن تحديد مواعيد إذاعة مباريات كرة القدم المحلية بعد المواعيد المعتادة، حيث ستبدأ في التاسعة والنصف مساءً، وهو الأمر الذي دعا المجلس إلى الموافقة على التوصية، مع الإبقاء على باقي الضوابط الواردة بالقرار بخلاف ذلك.