الهيئة الوطنية للانتخابات تستأنف على حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:21 مساءً - كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، بأنها ستقوم بالاستئناف على حكم محكمة النقض بقبول الطعون الانتخابية المقامة على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والقضاء ببطلان الانتخابات بالنظام الفردي وإعادتها مرة أخرى.

وقالت المصادر بأن الهيئة تقوم حاليا بتجهيز الأوراق والمستندات التى طلبتها محكمة النقض الخاصة بمحاضر الاقتراع والفرز واعلان الحصر العددي.

الجدير بالذكرأن المرشح الخاسر بالدائرة اللواء ماجد الأشقر، بطعن على نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة لوجود مخالفات من شأنها التاثير على جوة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع والفرز ومن ثمة التاثير على نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين بهذه الدائرة.

وفحصت محكمة النقض الطعن المقدم وطلبت من الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الدائرة الا ان الهيئة لم تقدم الاوراق فقررت المحكمة قبول الطعن وبطلان الانتخابات بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبطلان اعلان فوز كل من النواب خالد مشهور ومحمد شهدة وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

ويعد هذه الحكم بمثابة حكم أول درجة يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات ومن له شأن الاستئناف على الحكم.