سفير موسكو بالقاهرة: التبادل التجارى بين مصر وروسيا حقق رقما قياسيا فى 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:21 مساءً - قال السفير جورجى بوريسينكو، سفير روسيا فى مصر، الروسي لدى القاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر تجاوز 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مسجلا رقما قياسيا.

وفى مقابلة مع وكالة نوفوستى، قال بوريسينكو إن التبادل التجاري بين روسيا ومصر تشهد نمواً مستقراً، ووفقاً للحسابات الإحصائية الأولية الروسية، تجاوز حجم التبادل التجاري 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً.

وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 9.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار التوسع في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف بوريسينكو أن السوق المصرية تستقبل أنواعاً متنوعة من المنتجات الروسية، من بينها السلع التقنية والصناعات التحويلية، في إطار جهود البلدين لتنويع هيكل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بينهما.

وقال بوريسينكو: "في عام 2025، قامت روسيا بتوريد أكثر من 8 ملايين طن من القمح إلى مصر. لقد لبينا فعليا جميع طلبات شركائنا المصريين لشراء الحبوب الروسية، ويمكننا توريد كميات أكبر".

ويأتي هذا النمو في التبادل التجاري في ظل تطور العلاقات الروسية-المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.