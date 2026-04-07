النيابة العامة: ضبط ٥١٤ مخالفة لحافلات المدارس على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:24 مساءً - في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام بالتصدي الحازم لمخالفات تجاوز السرعات المقررة قانونًا، وما تمثله من خطرٍ بالغ على أرواح المواطنين، لا سيما الطلاب، أسفرت أعمال الرصد والمتابعة عن ضبط عدد (٥١٤) مخالفة لحافلات المدارس على مستوى الجمهورية.

وتبين من الفحص أن عدد (١٠٣) مخالفات تضمنت تجاوز السرعة القصوى المقررة للطريق بنسبة تزيد على (٢٥٪)، وعدد (٣٦٣) مخالفة بنسبة تجاوزت (٥٠٪)، فضلًا عن (٤٨) مخالفة جسيمة تم فيها تجاوز السرعة بنسبة تزيد على (١٠٠٪).

وقد جرى إحالة قائدي تلك المركبات إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخضاعهم للتحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائجها.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه مثل هذه المخالفات، حفاظًا على الأرواح وصونًا لأمن المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بسلامة أبنائنا الطلاب.