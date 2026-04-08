درة: تعرضت للإجهاض مرتين.. وأحلم بالأمومة كشفت الفنانة التونسية درة عن واحدة من أصعب التجارب في حياتها وهي تعرضها للإجهاض أكثر من مرة.وقالت درة خلال أح إقرأ المزيد

كشفت الفنانة التونسية درة عن واحدة من أصعب التجارب في حياتها، وهي تعرضها للإجهاض أكثر من مرة.

وقالت درة خلال أحد البرنامج، المذاع على إحدى الفضائيات، مساء أمس الاثنين، إنها تعرضت للإجهاض مرتين وأضافت: "إرادة الله إن ميكملش الحمل والموضوع كان مؤلما جداً، خصوصاً أنه أكتر من مرة".

وقالت درة إن هذه التجربة من أصعب التجارب التي تمر بها المرأة، مؤكدة أنها لم تكن سهلة بالنسبة لها.

كما أكدت درة: "أكتر حاجة بتمناها في الحياة هي الأمومة"، مضيفة أن الأمر حساس للغاية وأنها لا تحب الحديث عنه نظراً لخصوصيته الشديدة.

وحول أكثر مخاوفها في الحياة، قالت درة إنها تخشى المرض أكثر من الموت، وأضافت: "أكتر حاجة بتخوفني المرض والوحدة بيخوفني فكرة الاحتياج لأي حد في أي حاجة إني مقدرش اعتمد على نفسي، أكتر من فكرة الموت".

وتطرقت درة في حوارها إلى أفضل الأعمال الدرامية في موسم رمضان، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون ضمن فريق عمل مسلسل "صحاب الأرض" بطولة منة شلبي وإياد نصار، مضيفة أن المسلسل تعرض لواحدة من أهم القضايا في العالم العربي.

وأضافت درة أن توثيق ما تعرض له الفلسطينيون من أحداث هو أمر هام للغاية، كما أنه يربط الأجيال الجديدة بالقضايا الهامة والتي قد تنسى مع مرور السنين.