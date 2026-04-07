نائب الرئيس الإيراني : مستعدون لجميع الاحتمالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:24 مساءً - قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية حاسمة علي إيران.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لشبكة فوكس نيوز، إنه "إذا انتهت المهلة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران فسنشن هجوما لم يروا له مثيلا".

وأضاف: إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدما اليوم وظهر شيء ملموس فقد يتغير الوضع بخصوص المهلة، متابعا: "ماضون قدما وفقا للخطط الموضوعة بشأن إيران بعد انتهاء المهلة".