مصر تجدد التأكيد على موقفها الثابت تجاه قضية الصحراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:24 مساءً - أكد مصدر مسئول رداً على سؤال صحفي حول ما اذا كان هناك أي تغير في الموقف المصري إزاء قضية الصحراء، أن الموقف المصري الثابت لم يتغير بأي شكل، وهو ما عاودت مصر التأكيد عليه خلال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية / المغربية التي انعقدت يوم 6 أبريل 2026 بالقاهرة، حيث تم التأكيد علي مواقف مصر المبدئية بشأن تغليب الحلول السياسية، ودعم مبادئ الامم المتحدة ووحدة أراضي الدول بما في ذلك للمملكة المغربية ودعمها كذلك في هذا الإطار للقرارات الأممية وأهمية التوصل لحل سياسي متوافق عليه.