أخبار مصرية

أ ف ب: تعليق مؤقت للعمليات في الميناء الرئيسي بالبحرين اعتبارا من صباح الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:24 مساءً - كشفت وكالة الانباء الفرنسية، قبل قليل، عن تعليق مؤقت للعمليات في الميناء الرئيسي بالبحرين اعتبارا من صباح الغد، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل

 

وفى السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إنها "تُهيب بالمواطنين والمقيمين على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من أبريل إلى الساعة السادسة من صباح الأربعاء الثامن من أبريل".

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

