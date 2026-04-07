مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم : أعددنا مفاجآت سارة لجنون ترامب المحتمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:24 مساءً - قال مصدر عسكري مطلع لوكالة تسنيم: "لقد أعددنا بعض المفاجآت السارة لجنون ترامب المحتمل؛ إحداها هي إضافة منشآت أرامكو النفطية، وينبع، وخط أنابيب الفجيرة إلى أهداف إيران".

وقد حذرت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، من رد أكثر تدميرًا في حال تعرضت أهداف مدنية لهجمات مجددا. وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبل ساعات من انتهاء المهلة الزمنية التي حددها لطهران لفتح مضيق هرمز، وقال ترامب فى منشور له قبل قليل، إن حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا. وأضاف: "ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث".