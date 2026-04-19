وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني لبحث مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 10:39 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية يوم الاحد 19 ابريل، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق بين البلدين للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة.

تناول الإتصال الجهود المبذولة للدفع بالمسار الدبلوماسى بين الولايات المتحدة وايران، حيث اعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة ثانية من المفاوضات تسهم فى التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدين ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

واتفق الوزيران فى ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.