ملحمة آسيوية مجنونة.. اطّلع على ملخص مباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:46 صباحاً - ودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا بعد خسارة درامية أمام السد بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل مثير 3-3 في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.

ملخص مباراة الهلال ضد السد

بدأ اللقاء بإيقاع سريع وهجمات متبادلة من الفريقين، وسط تألق مبكر من الحارس ياسين بونو الذي أنقذ الهلال من أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن ينجح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في منح الهلال التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 29.

لكن رد السد جاء سريعًا، بعدما أدرك كلاودينيو التعادل في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أداء هجومي قوي من الطرفين.

وفي الشوط الثاني، اشتعلت المباراة بشكل أكبر، حيث أعاد سالم الدوسري الهلال للمقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 54، قبل أن يرد السد سريعًا ويعادل النتيجة من جديد.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 67، لكن روبرتو فيرمينو أعاد السد للمباراة بهدف التعادل الثالث بعد أربع دقائق فقط.

وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت فرصًا خطيرة من الجانبين دون أهداف، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

ركلات جزاء الهلال ضد

وفي ركلات الحسم، تفوق السد بفضل ثبات لاعبيه وإهدار الهلال لركلتين حاسمتين عن طريق كريم بنزيما وسايمون بوابري، بينما سجل أكرم عفيف الركلة الأخيرة التي منحت الفريق القطري بطاقة العبور.

وبهذا الفوز المثير، ينجح السد في الإطاحة بأحد أبرز المرشحين للقب، بينما يتلقى الهلال صدمة قاسية بخروجه من البطولة رغم الأداء القوي الذي قدمه خلال المباراة.