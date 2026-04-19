متحدث الوزراء: الاستثمار في سيناء يدل على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 10:39 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تتركز على دفع عجلة التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.

مشروعات تنمية سيناء



وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المشروعات التي يتم تنفيذها تغطي مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ومحطات الشرب، والمستشفيات، بالإضافة إلى مشروعات الربط اللوجستي والموانئ، مثل ميناء العريش.

وأشار المتحدث إلى مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (بئر العبد - العريش - طابا)، مؤكدًا أنه يُعد "مشروعًا استراتيجيًا" يهدف إلى تعزيز الممر اللوجستي وربط العريش بطابا، مما يسهم في تنشيط حركة النقل وتوفير خدمات لوجستية هامة في مصر.



الشراكة مع القطاع الخاص



وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، شدد الحمصاني على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لضخ استثمارات إضافية، مستدلًا على ذلك بالشراكات الأخيرة في مشروعات سكنية واستثمارية كبرى، موضحًا أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى بناء بنية تحتية، بل أيضًا إلى خلق فرص عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الحالية تمثل "رسالة إيجابية" للعالم حول متانة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على المضي قدمًا في خطط الإصلاح رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع في مصر هو الدافع الرئيسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.