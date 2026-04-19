مصدر دبلوماسي: وفاة الطبيب ضياء العوضي في دبي والقنصلية العامة تتابع التحقيقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 10:39 مساءً - أكد مصدر دبلوماسي مصري، الأحد، وفاة الطبيب ضياء العوضي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية في الإمارات سواء النيابة العامة أو الطب الشرعي يحققون في ملابسات وأسباب الوفاة.

وأوضح المصدر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت تأكيدات صباح اليوم بالعثور على جثمان الطبيب المصري ضياء العوضي، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية اكتشفت الحادث بعد حوالي 24 ساعة من وفاة الطبيب المصري.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه لا تتوافر أي معلومات حول وجود أي شبهة جنائية في الحادث، موضحا أن الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها قنصلية مصر في دبي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية للوقوف على ملابسات الوفاة.

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في حالة من اللغط حول مدى صحة الواقعة من عدمه بعد نفي المحامي الخاص بالدكتور العوضي ما تردد بخصوص وفاته.