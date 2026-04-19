الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم مراسم تسليم الشهادات العلمية للأطباء العسكريين والمدنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:38 مساءً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقاً لأرقى مستويات التأهيل العلمى، وحرصاً منها على مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات الصحية، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه والبورد المصرى من الأطباء العسكريين والمدنيين الدارسين بالأكاديمية.

بدأت مراسم التكريم بكلمة اللواء طبيب طارق عبدالقادر مدير الأكاديمية الطبية العسكرية والتى إستعرض خلالها الجهود التى تقوم بها الأكاديمية فى تأهيل الأطباء وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والطبية بالدولة.

وألقى اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على بناء قاعدة علمية من الأطباء المؤهلين فى مختلف التخصصات بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل الصروح الطبية بالقوات المسلحة وكذا تقديم الدعم للقطاع المدنى.

من جانبهم أعرب الأطباء المكرمين عن شكرهم للقوات المسلحة لتنظيمها مثل هذه الفاعليات، مؤكدين أن هذا التكريم يعد حافزاً لهم لتحصيل أعلى الدرجات العلمية فى مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع.

حضر المراسم الدكتور أسامه عبدالحى نقيب الأطباء والدكتور هشام الششتاوى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.