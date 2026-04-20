الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:30 مساءً -  

 

إستمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنظيم دورات الدمج والتعايش بين طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات والأكاديميات المصرية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية حفل إنتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطه داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

 

بدأت المراسم بعرض الموقف التدريبى للطلبة، وعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورة.

 

كما تضمنت فترة المعايشة تنفيذ طوابير اللياقة البدنية وطوابير السير وتمارين الدفاع عن النفس وكذا تنفيذ عدد من الرمايات بإستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع كما تم تنظيم عدد من المسابقات فى رياضات كرة القدم وكرة اليد وسباقات ١٠٠ متر والاسكواش وتنس الطاولة.

 

و ألقى اللواء أح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها                        إلى أن الأكاديمية تُسخر كافة جهودها لتحقيق التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بإعتبارهم الدرع والسيف لحماية أمن وسلامة الدولة المصرية .

 

من جانبهم عبر طلبة أكاديمية  الشرطة عن تقديرهم لدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تحقيق التقارب مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بما يسهم فى تعزز قيم الولاء والإنتماء لدى أبناء شعب مصر العظيم .

 

وأختتمت فعاليات الدورة بتكريم عدد من الطلبة الأوائل بالدورة.

 

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى أكاديمية الشرطة.

 

 

 

 

