غلق كلي بمحور التسعين الشمالي لمدة 14 يوماً بسبب أعمال التطوير وتحويلات مرورية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 02:20 صباحاً - أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنظيم الحركة المرورية بمنطقة محور التسعين الشمالي، عبر نشر الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة السير، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المحور بداية من محطة الغاز "الشرق" وحتى طريق السويس.

ويستلزم تنفيذ الأعمال إجراء غلق كلي للاتجاه القادم من محور السادات نحو طريق السويس، مع تحويل حركة المركبات إلى الطريق المستحدث أمام محطة الغاز وصولاً إلى طريق السويس، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباح يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 ولمدة 14 يومًا.

وأكدت الإدارة أنها قامت بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكافة العلامات والإرشادات التحذيرية بمحيط الأعمال، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.