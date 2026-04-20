الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا ورياح وشبورة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 11:32 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً.

​الظواهر الجوية المتوقعة:

​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

- الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.