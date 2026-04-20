الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

خارجية إيران : قدمنا مقترحا من 10 بنود إلى باكستان..ولكن لا نلمس جدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:30 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائى قدمنا مقترحا من 10 بنود إلى باكستان ؛ لكن المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي فالطرف الاخر هو من يغير مواقفه.

وأضاف قائلًا: لا نثق أبدا في الجانب الأمريكي لأنه قام على مدى طويل بخيانة الدبلوماسية ؛ وإن كل ما يجري في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية؛ والمضيق كان آمنا قبل الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية؛ وعلى المجتمع تحمل مسؤوليته إزاء تعريض أمريكا وإسرائيل أمن المضيق للخطر.

شد بقائي على أن بلاده سترد بكل قوة على أي اعتداء عليها.

الهجوم فى مضيق هرمز
 

شكوك حول فرص نجاح جولة المفاوضات الثانية بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ؛ فى ظل التصعيد المستمر من قبل أطراف التفاوض.

فعقب ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه فريق تفاوضى الثلاثاء إلى إسلام اباد للمشاركة فى الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران ويضم الوفد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ؛ مشيرا إلى عدم مشاركة نائبه جى دى فانس لأسباب أمنية. 


كانت المفاجأة بتنفيذ القوات الأمريكية هجومًا على إحدى السفن المتجهة نحو مياه إيران وقيل إنها قادمة من الصين .


كان رد القوات المسلحة الإيرانية على هذا الهجوم بهجوم مماثل باستخدام سرب من المسيرات على سفن عسكرية أمريكية.

 

