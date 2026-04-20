”لا تفوتك قمة السيمي فاينل” موعد مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:22 مساءً - يخوض الأهلي السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام فيسيل كوبي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا لتحديد أول المتأهلين إلى النهائي.

وتتجه الأنظار إلى هذه القمة المرتقبة، التي يسعى خلالها الراقي لمواصلة عروضه القوية في البطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد الأداء البطولي الذي قدمه الفريق في الدور السابق، عندما قلب تأخره أمام جوهور إلى انتصار مهم رغم النقص العددي، ليؤكد شخصيته القوية في اللحظات الصعبة.

مشوار الفريقين نحو نصف النهائي

قدم الأهلي مشوارًا مميزًا في البطولة، حيث أنهى مرحلة الدوري في وصافة مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة، قبل أن يتجاوز الدحيل في دور الـ16، ثم يتفوق على جوهور في ربع النهائي.

في المقابل، بلغ فيسيل كوبي هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعة الشرق برصيد 16 نقطة، ثم تخطى سيؤول في دور الـ16، قبل أن يحسم تأهله على حساب السد بركلات الترجيح في ربع النهائي، ليؤكد قوته وجاهزيته للمنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي

تنقل عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1 HD، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وفيسيل كوبي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين في الأوقات التالية:

6:15 مساءً بتوقيت القاهرة

7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

8:15 مساءً بتوقيت الإمارات.