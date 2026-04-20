إعلان رسمي رحيل ثلاثي عن النادي الأهلي في نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 06:33 مساءً - تنتظر جماهير الكرة المصرية وجماهير الأهلي المصري نهاية الموسم الكروي الحالي لمعرفة الانتقالات الصيفية الجديدة واللاعبين المقرر انتهاء فترة انضمامهم مع الفريق، حيث انتشرت أخبار حول رحيل 3 لاعبين أجانب من صفوف الفريق في نهاية الموسم الكروي 2025-2026.

أسماء اللاعبين المقرر رحيلهم عن النادي الأهلي

كشف الإعلامي الكروي المصري "أحمد شوبير" خلال برنامجه الإذاعي عن بعض الأخبار المتوقعة داخل النادي الأهلي بشأن الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ذكر الإعلامي أن هناك 3 لاعبين تحت السن من المتوقع رحيلهم عن النادي في نهاية هذا الموسم.

جاء اسم إبراهيما كاظم في بداية اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي وذلك على الرغم من تألقه في بداية الموسم إلا أنه يمتلك فرصة ضعيفة جداً للبقاء داخل صفوف الفريق، واستكمل شوبير أسماء اللاعبين الآخرين وهما صامويل أوبونج و ريندورف أودوم حيث لم ينجحا في لفت الانتباه إليهم أو تحقيق إضافة للفريق في هذا الموسم.

