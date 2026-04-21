وزير الاتصالات: مركز فاليو الجديد يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:15 صباحاً - افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية، وذلك بحضور كريستوف بيريا الرئيس التنفيذي لمجموعة فاليو الفرنسية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” والمهندس تامر علي نائب الرئيس لمراكز التقنية والمدير العام لشركة فاليو مصر.

وأكد المهندس هندي، أن افتتاح شركة فاليو العالمية لمركزها المتخصص فى مجال حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع السيارات يعكس نجاح الدولة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر، ويعزز مكانة مصر كمركز لتطوير وتصدير الحلول التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف وزير الاتصالات، أن المركز يأتي تتويجا لمسيرة استثمارية ناجحة لشركة فاليو مصر، التي نجحت على مدار 20 عاما في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية ضمن العمليات الدولية للمجموعة، ونموذجًا يعكس القدرات التنافسية لمصر في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، وما تمتلكه من قاعدة متميزة من الكفاءات الشابة المؤهلة، لا سيما في مجالات برمجيات السيارات، والأنظمة الذكية والمدمجة؛ مشيدا بالكفاءات المصرية التى تعمل بالشركة والتي يصل عددها إلى أكثر من 3000 مهندس.

وأشار إلى استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات، وخلق فرص عمل متميزة للشباب المصري، ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، فضلاً عن التوسع في تصدير خدمات التعهيد ولاسيما الخدمات الرقمية عالية القيمة.

ويأتي افتتاح المركز بالتزامن مع مرور 20 عامًا على تأسيس «فاليو مصر»، والتي أصبحت أكبر مركز لتطوير البرمجيات داخل المجموعة عالميًا، حيث تسهم بنحو 50% من إجمالي إنتاج البرمجيات، وبما يقارب 4 ملايين ساعة سنويًا في البحث والتطوير.

وسيبدأ مركز الذكاء الاصطناعي بعدد 35 مهندسًا، مع خطط للتوسع ليصل عدد المهندسين العاملين بالمركز إلى أكثر من 100 متخصص خلال الفترة المقبلة حيث يستهدف المركز تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أعمال فاليو على مستوى العالم والعمل على تطوير الجيل القادم من الحلول والتطبيقات البرمجية بالاعتماد على الكفاءات المصرية بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لتطوير الحلول التكنولوجية عالية القيمة ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في البرمجيات كما يستهدف المركز تنمية مهارات الكوادر المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

كما سيعمل المركز على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل، بما يشمل المركبات الكهربائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتجارب الإضاءة الذكية داخل المركبات.

ويأتي افتتاح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السيارات عالميًا، مدفوعًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف الشركة تعزيز مكانتها في طليعة حلول التنقل الذكي عبر تعزيز الإنتاجية، وتطوير أدوات متقدمة تُعد ركيزة أساسية لمستقبل برمجيات التنقل الذكي.

وقال كريستوف بيريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاليو: “على مدار العقدين الماضيين، برزت فاليو مصر كمركز للهندسة والابتكار عالي القيمة، ويمثل إطلاق مركز تطوير الذكاء الاصطناعي خطوة محورية تتماشى مع استراتيجيتنا العالمية، والتي ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الأنشطة الهندسية، لاسيما تطوير البرمجيات في مصر.”

وينضم المركز إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 200 خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، يعملون بالشركة على مستوى العالم إلى جانب مركز بالشركة مخصص لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، من خلال جذب وتنمية الاستثمارات في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ودعم نمو مراكز الخدمات العالمية في مصر، مثل شركة فاليو، بما يعكس توافر الكفاءات الرقمية والكوادر التقنية القادرة على الابتكار.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة الممتدة على مدار 20 عامًا في مصر تمثل دليلاً على وفرة الكوادر والمهارات عالية القيمة، ونموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات العالمية والحكومة المصرية، بما يدعم نمو أعمالها في مصر بشكلٍ مستدام.

