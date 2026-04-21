الحكومة تبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتجارة الحبوب في مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:15 صباحاً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك مُناقشات تدور حالياً مع عددٍ من الدول، لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، مُضيفاً أنه تم بالفعل مناقشة هذا الأمر بين رئيس الجمهورية، وقيادات هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون في إنشاء مراكز عالمية لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد وزير التموين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع إنشاء المركز العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، أحد مجالات التعاون المطروحة بين مصر وعدد من الدول، وتم التوافق مع المسئولين بها على إعداد الدراسات الفنية من الجانبين والتفاوض على أسلوب التخزين.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذا وضع خطة زمنية واضحة، وأن تكون هناك وزارة أو جهة مسئولة عن هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

