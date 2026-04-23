قائمة معلقين للقمة.. معلق مباراة النصر الأهلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 12:33 مساءً - يستضيف النصر السعودي نظيره الأهلي القطري، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة وحاسمة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي يحتضنها «استاد زعبيل».

العالمي يسعى لتأكيد تفوقه أمام طموح الأهلي لحسم التأهل للنهائي

يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة جامحة في الوصول للمباراة النهائية، مستنداً إلى سجل مثالي في مبارياته الأخيرة حيث حقق 5 انتصارات متتالية.

ويطمح رفاق العالمي في استغلال حالتهم الفنية المميزة لحسم بطاقة العبور من قلب الإمارات وتأكيد جدارتهم باللقب القاري.

في المقابل، يدخل فريق الأهلي القطري المواجهة بطموح كبير لتحقيق مفاجأة والوصول للنهائي، ويمتلك الفريق سجلاً جيداً في جولاته الأخيرة بتحقيقه فوزين وتعادلين في آخر 5 مباريات خاضها.

ويسعى العميد لتقديم عرض تكتيكي قوي يوقف سلسلة انتصارات النصر ويضمن له مقعداً في المشهد الختامي للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي القطري

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس النقل المباشر للبطولة في المنطقة، ومن المقرر أن تُبث أحداث المباراة في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة النصر ضد الأهلي القطري

أسندت إدارة القنوات الناقلة مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلقين:

أحمد البلوشي (عبر بي إن سبورتس).

خليل البلوشي (عبر قناة الكأس).