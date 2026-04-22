النصر يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه الكاسح على الأهلي القطري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 10:35 مساءً - تأهل فريق النصر السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الأهلي القطري بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب «زعبيل» بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وجاء تأهل النصر السعودي إلى النهائي عن جدارة، بعد أداء هجومي قوي حسم به المواجهة لصالحه.

بدأ الأهلي القطري المباراة بشكل مفاجئ، ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق سيكو عمر يانسان في الدقيقة 10، قبل أن يرد النصر سريعًا ويعيد التوازن للمباراة.

وسجل كينجسلي كومان ثلاثية "هاتريك" لصالح النصر في الدقائق 12 و45 و63، ليقلب موازين اللقاء لصالح العالمي.

وأضاف أنجيلو جابرييل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 23، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80، ليؤكد تفوق الفريق السعودي بشكل واضح.

النصر ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلتقي النصر في المباراة النهائية مع فريق جامبا أوساكا الياباني يوم 16 مايو المقبل، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة الآسيوية.

وكان الأهلي القطري قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه المثير على الحسين إربد بنتيجة 3-2، بينما صعد النصر بعد اكتساحه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة.

ورغم تراجع نتائج الأهلي في دوري نجوم قطر، إلا أنه ظهر بصورة قوية خلال مشواره القاري، قبل أن يصطدم بقوة النصر الهجومية في نصف النهائي

تشكيل النصر الرسمي ضد الأهلي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – عبد الإله العمري – إينيغو مارتينيز

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو غابرييل – كينغسلي كومان

خط الهجوم: ساديو ماني – جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو