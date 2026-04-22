النصر يواجه الأهلي القطري في نصف نهائي دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:27 مساءً - يخوض النصر السعودي مواجهة قوية أمام الأهلي القطري، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في لقاء يحتضنه استاد زعبيل ويُعد خطوة حاسمة نحو بلوغ النهائي.

يدخل النصر المواجهة وهو في أفضل حالاته الفنية، بعدما حقق سلسلة انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه القمة الآسيوية. ويعتمد الفريق على قوته الهجومية الكبيرة ورغبته الواضحة في إنهاء الأمور مبكرًا ووضع قدم في المباراة النهائية.

في المقابل، يخوض الأهلي القطري اللقاء بطموحات لا تقل قوة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تعزز فرصه قبل لقاء العودة. ويعتمد الفريق على تنظيمه التكتيكي الجيد، إلى جانب قدرته على استغلال الفرص، خاصة في ظل نتائجه المتوازنة خلال الفترة الأخيرة.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي القطري

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى قنوات الكأس، الناقلتين الحصريتين لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

معلق مباراة النصر ضد الأهلي القطري

يتولى التعليق على أحداث المباراة كل من أحمد البلوشي عبر قنوات beIN Sports، وخليل البلوشي عبر قناة الكأس، ليقدما وصفًا تفصيليًا لكافة مجريات المواجهة المرتقبة.