أكسيوس : إيران قدمت مقترحا جديدا للولايات المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 10:31 صباحاً - كشفت منصة أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة إحياء مسار التفاهمات بين الجانبين.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح الإيراني تصورًا للتوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب، إلى جانب تأجيل ملف المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية داخل إيران بشأن حجم التنازلات المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن المقترح يأتي في إطار مساعٍ إيرانية لتقليل الضغوط الداخلية وإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة الحالية، في وقت تتزايد فيه التعقيدات المرتبطة بالموقف التفاوضي بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا اليوم مع كبار مستشاريه لمناقشة ملف إيران، بما في ذلك مأزق المفاوضات القائمة وخيارات التصعيد أو التهدئة خلال المرحلة المقبلة.

