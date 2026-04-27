مصر تدين الهجمات الإرهابية فى مالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:28 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا.

وتعرب مصر عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة جمهورية مالي الشقيقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، وتؤكد إدانتها لكل الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالي الشقيقة.

وأكدت مصر موقفها الثابت والرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي للفكر المتطرف الذي يغذيها خاصة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.