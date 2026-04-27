حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:27 صباحاً - حالة من الهدوء ظهرت على سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، حيث استقرت قيمته مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تغيرات تذكر مقارنة بمستويات بداية اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، بلغ حوالي 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
- سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.03 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع، ليواصل الحفاظ على نفس نطاقه السعري خلال ختام التداولات.
- أما في بنك مصر فسجل الريال السعودي نحو 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.
- وفي بنك القاهرة استقر الريال السعودي عند 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.
- سجل في بنك قناة السويس نحو 13.98 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.
- بينما بلغ في بنك الكويت الوطني حوالي 13.88 جنيه للشراء و14.19 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة.
- ووصل في بنك التعمير والإسكان إلى 13.98 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.
- وسجل في بنك البركة الإسلامي نحو 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.
- أما في المصرف العربي الدولي فجاء عند 13.84 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، كأقل سعر بيع نسبيًا.
- وسجل أيضًا الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.
- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ نحو 13.98 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.