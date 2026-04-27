أسعار السمك اليوم في مصر الإثنين 27 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:27 صباحاً - طرأ على أسعار الأسماك اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 في مصر من التفاوت في الأسعار بين مختلف الأنواع، مع استمرار اختلاف القيم الشرائية وفقًا لجودة المنتج وحجم المعروض وموقع البيع داخل الأسواق، وأرجع تجار الأسماك هذا التباين إلى توازن نسبي بين حجم الإمدادات والطلب، مؤكدين أن حركة البيع والشراء تسير بوتيرة مستقرة إلى حد كبير، في ظل توافر كميات مناسبة من المعروض.

جاءت أسعار الأسماك اليوم، وهي الأكثر تداولًا داخل السوق المصري في نطاقات متفاوتة، حيث شملت:

يتراوح سعر قشر البياض من 190 إلى 290 جنيهًا.

كما يتراوح سعر البياض البلدي الأملس بين 150 و250 جنيهًا.

أما عن سعر المكرونة السويسي فهو يتراوح من 80 إلى 140 جنيهًا.

أيضًا يتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا.

جاء سعر السردين المجمد بين 30 و70 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الماكريل المجمد من 150 إلى 250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البوري الكبير بين 180 و240 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر البوري الوسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

بعض الأنواع الأخرى مثل الشعور والوقار والقاروص من 100 إلى 350 جنيهًا

سعر السمك البلطي اليوم

سجلت أسعار سمك البلطي استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

يتراوح سعر كيلو البلطي الممتاز بين 77 و83 جنيهًا.

أيضًا سعر كيلو البلطي المتوسط من 71 إلى 75 جنيهًا.

كما أن سعر كيلو البلطي الأسواني يتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

سجلت المأكولات البحرية مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، خاصة الأنواع الأعلى جودة، وجاءت الأسعار كالتالي: