البنزين أسعار البنزين اليوم في مصر الإثنين 27...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:27 صباحاً - تشهد أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية المصرية، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، حالة من الاستقرار عند نفس المستويات المعتمدة من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي كانت قد أقرتها خلال اجتماعها في مطلع شهر مارس الماضي.

أسعار البنزين اليوم

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية متابعة حركة الأسعار العالمية للنفط الخام، إلى جانب رصد تكاليف الشحن والإنتاج، بهدف ضمان انتظام ضخ الوقود وتوفيره بشكل مستقر داخل جميع محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية، وفيما يلي آخر تحديث رسمي لأسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات في السوق المحلية:

وصل سعر بنزين 95 لحوالي 24.00 جنيهًا للتر.

أما عن سعر بنزين 92 فهو سجل 22.25 جنيهًا للتر.

بينما وصل أيضًا سعر بنزين 80 لـ 20.75 جنيهًا للتر.

سجل أيضًا سعر السولار اليوم حوالي 20.50 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي

سجل سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كجم عند 275 جنيهًا.

بينما وصل أيضًا سعر أسطوانة الغاز سعة 25 كجم لـ 550 جنيهًا.

أسعار البنزين اليوم- سعر السولار- أسعار أسطوانات الغاز المنزلي- سعر لتر بنزين 80 اليوم- سعر لتر بنزين 95 الآن