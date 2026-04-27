بكام الطن؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 11:27 صباحاً - شهد سوق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء والاستقرار خاصة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، مع بداية التعاملات الصباحية داخل المصانع، وفق أحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك في ظل توازن ملحوظ بين العرض والطلب وثبات نسبي في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية مستويات مستقرة، حيث بلغ متوسط سعر طن حديد عز نحو 39,092 جنيهًا.
كما وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى حوالي 37,261 جنيهًا.
وفي نفس السياق، سجل طن حديد بشاي نحو 39,800 جنيه.
بينما استقرت أسعار حديد المصريين وحديد المراكبي عند مستوى يقارب 39,400 جنيه للطن.
أما بالنسبة لبقية الشركات، فقد سجل طن حديد عطية وحديد مصر ستيل وحديد سرحان متوسط سعر بلغ نحو 37,500 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم في مصر
- شهدت أسعار الأسمنت أيضًا حالة من الثبات النسبي، حيث سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 4,207 جنيهات.
- ووصل سعر طن أسمنت النصر إلى حوالي 3,670 جنيهًا.
- فيما سجل أسمنت حلوان نحو 3,800 جنيه للطن.
- بينما استقر سعر أسمنت وادي النيل عند 3,650 جنيهًا.
- في سوق الأسمنت الأبيض، بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 5,450 جنيهًا.
- بينما سجل أسمنت سوبر رويال حوالي 5,400 جنيه للطن.
- أما الأسمنت المخلوط، فقد سجل طن أسمنت واحة حلوان نحو 2,920 جنيهًا.
- في حين بلغ سعر طن أسمنت أهل مصر حوالي 3,100 جنيه.