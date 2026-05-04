الإمارات تبدء الدراسة عن بُعد بجميع المدارس على مستوى الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 11:18 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء "حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي، على أن يتم إعادة التقييم للوضع الراهن يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة."

الإمارات تتصدى لصواريخ إيران

يأتي هذا في الوقت التى أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد 4 صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة اعتراض 3 منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، بينما سقط الرابع في البحر.

وقد ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات السكان إلى البقاء في أماكن آمنة، مشيرة إلى أن الأصوات المسموعة ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة.