كاف يعقد اجتماعًا حاسمًا لوضع اللمسات الأخيرة على نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 10:24 مساءً - عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الاثنين للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 16 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وشهد الاجتماع التطرق لمناقشة الأمور التنظيمة، والترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري، بجانب الترتيبات الإعلامية الخاصة بالمباراة.

وشهد الاجتماع حضور مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي شركة تذكرتي ومسؤولي الشركة الأفريقية.

وحضر من الزمالك كل من، حمزة عبد الوهاب منسق النادي والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد زكريا "كوندي" رئيس إدارة الحقوق التجارية والتسويقية واللواء سامي السبكي مدير أمن النادي وماهر غريب مدير إدارة الإعلام وأحمد شوقي المنسق الإعلامي للفريق.