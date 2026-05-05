”مواجهة الموسم” توقع نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 06:29 مساءً - توقع نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من دوري نايل الدوري المصري 2025/2026، حيث يستضيف المارد الأحمر نظيره الفريق البترولي على استاد القاهرة الدولي في مواجهة يسعى من خلالها لتعزيز صدارته.

تُعد هذه المباراة مواجهة بين الطموح والخبرة، إذ يدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في حالة فنية متذبذبة نسبياً في مبارياته الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 لقاءات له.

في المقابل، يعاني فريق إنبي من تراجع واضح في النتائج، إذ لم يحقق سوى انتصار وحيد في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

وتشير السجلات التاريخية الأخيرة إلى تفوق كاسح للأهلي في المواجهات المباشرة، حيث فاز في لقاءين من آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، بينما حسم التعادل اللقاء الثالث، في حين غابت الانتصارات عن فريق إنبي.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة الليلة، الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، وذلك في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 08:00 مساء والساعة 09:00 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى الفوارق الفنية الكبيرة وتاريخ المواجهات المباشرة إلى أفضلية واضحة لصالح النادي الأهلي:

فوز الأهلي: 68%.

فوز إنبي: 11%.

التعادل: 21%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 0 لصالح الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة On Sport Max، وسيتولى المعلق محمد الكواليني مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء. وسيقود المباراة تحكيمياً الحكم محمود ناجي على أرضية استاد القاهرة الدولي.